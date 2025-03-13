الخميس 13 مارس 2025
توقيت مصر 21:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بعد موافقة صندوق النقد على القرض

شاهد.. الألاف يتوافدون على كهف في إندونيسيا يحتوي على "ممر سري" يصل للسعودية!

خانته مع أعز صديق له والطعـ.ـنة تلقاها من الخلف.. نهاية صـ.ـادمة

في نهار رمضان.. فتاة بالمطرية تلجأ للشرطة: أبويا ارتكب معايا الغلط

ما حدث صـ.ـادم.. هتـ.ـك عرض محامية في الشارع

قفزة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه

شاهد لحظة مقـ.ـتل صحفي عراقي على يد أحد أفراد حراسة مسئول كبير

سر عدم إعلان عقوبة الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة حتى الآن

الاتفاق على طاقم تحكيم إيطالي لمباراة القمة

السيسي: الأمور حولنا مقلقة ولكن اطمئنوا (فيديو)

قفزة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه

147-112123-price-saudi-riyal-today-thursday-march-13-2025-3
ا
الخميس، 13-03-2025 12:18 م

 

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة بمصر.

 

وأعلن صندوق النقد الدولي رسميًا موافقته على صرف 1.2 مليار دولار لمصر، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، مشيدًا بتقدم مصر في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، لكنه حذر في الوقت نفسه من أربعة مخاطر رئيسية قد تؤثر على الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

 

سعر الريال السعودي اليوم بالمصري

يتحرك سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق (حجم العرض والطلب).

 

سعر صرف الريال السعودي اليوم

في البنك المركزي المصري، جاء سعر شراء الريال السعودي عند 13.49 جنيه، و13.53 جنيه سعر بيع الريال.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.44 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر مستوى 13.44 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي إلى 13.49 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

 

تحدد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 13.46 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

 

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.47 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

 

ناهز سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس مستوى 13.45 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

 

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني عند 13.41 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.

 

قُدر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول بقيمة 13.42 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

 

حل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 13.50 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم نحو 13.36 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.

إقرأ ايضا

147-100715-today-dollar-price-egypt-thursday-march-13-2025-3

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بعد موافقة صندوق النقد على القرض

ة

في نهار رمضان.. فتاة بالمطرية تلجأ للشرطة: أبويا ارتكب معايا الغلط

147-095543-today-dollar-price-egypt-wednesday-march-12-2025-2

بعد الموافقة على القرض.. سعر الدولار يسجل هذا الرقم في البنوك

أخبار متعلقة

62-104607-price-saudi-riyal-today-tuesday-march-4-2025_700x400

عمرة رمضان.. سعر الريال السعودي في السوق السوداء

147-094917-price-saudi-riyal-today-wednesday-february-26-2025-3

مفاجأة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك