الدولار يعاود الصعود قبل اجتماع البنك المركزي

ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأربعاء بقيم تراوحت بين قرشين إلى قروش في البنوك وشركات الصرافة.

وشهدت سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار والهدوء، تزامنًا مع الحديث عن برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي واقتراب إقرار المراجعة الرابعة للبرنامج الحالي، حيث لم يسجل الدولار الأمريكي أي زيادات جديدة في التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري، استقر سعر الدولار بداية تعاملات الأسبوع عند 50.59 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر البنوك الخاصة في مصر، سجل الدولار 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50.19 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية،سجل استهل سعر الدولار التعاملات عند 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وجاء سعر الدولار في بنك مصر الحكومي عند 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

أما في بنوك أبوظبي الإسلامي و الأهلي الكويتي و بنك تكست جاء أعلى سعر للدولار داخل البنوك، عند 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.