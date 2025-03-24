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ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بجميع البنوك اليوم

الإثنين، 24-03-2025 01:51 م

 

 

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة بمصر.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.58 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الشراء 50.59 جنيه، وسعر البيع 50.69 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة (BDC)، استقر سعر الدولار عند 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.59 جنيه، وسعر البيع 50.69 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.61 جنيه، وسعر البيع 50.71 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50.61 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.71 جنيه.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي، حيث بلغ سعر الشراء 50.65 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.75 جنيه.

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