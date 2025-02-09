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سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا والسوق الموازية

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سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا والسوق الموازية

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الأحد، 09-02-2025 02:33 م

 

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، الأحد 9 فبراير 2025، في البنوك وشركات الصرافة مع عودة التعاملات عقب العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وأكد لدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، حرص الحكومة المصرية على سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتعزيز الإنتاج والاستفادة المشتركة، وذلك خلال زيارته أمس لحقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد، حيث تفقد حفار "سايبم 10000" برفقة وزير البترول، كريم بدوي.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50.19 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.23 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.29 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع، في أبوظبي الإسلامي.

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