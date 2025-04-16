في واقعة جديدة تعيد الفنان محمد رمضان إلى دائرة الانتقادات، أثار ظهوره في مهرجان “كوتشيلا” بالولايات المتحدة الأمريكية عاصفة من الجدل، بعد أن ارتدى زيًا شبيهًا ببدلة الرقص.

هذه الإطلالة أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت فتح النقاش حول مسئولية الفنانين تجاه صورتهم العامة وتأثيرهم على المجتمع، وخاصة فئة الشباب.

الزي المثير الذي اختاره رمضان في حفله اعتبره البعض خروجاً عن العادات والتقاليد المصرية، فيما وصفه آخرون بأنه تجاوز للخطوط الحمراء، خاصة بعد أن قام برفع العلم المصري خلال العرض، وهو ما رأى فيه بعض النقاد "إهانة للرمز الوطني" عندما ارتبط بحركات استعراضية وملابس غير لائقة.

موقف النقابات الفنية.. لا قرار بدون شكوى رسمية

أوضح سيد محمود، مستشار اتحاد النقابات الفنية الثلاث، أن اتخاذ أي إجراء رسمي ضد محمد رمضان يتطلب تقديم شكوى رسمية أولاً.

وأضاف أن التحقيق في الواقعة سيتم بناءً على ما إذا كانت تصرفاته تندرج ضمن خروقات اللوائح المنظمة للمهنة أم لا.

وشدّد محمود على أن العقوبات المحتملة ليست مادية ولا تشمل الإيقاف عن العمل أو الشطب من النقابة، مؤكدًا أن الجهة الوحيدة المخولة بمحاسبة رمضان هي نقابة المهن التمثيلية، وليست أي نقابة أخرى.

بلاغ للنائب العام

على الصعيد القانوني، تقدّم المحامي بالنقض الدكتور سمير صبري ببلاغ رسمي إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، يتهم فيه محمد رمضان بالإساءة إلى قيم المجتمع وإهانة العلم المصري، بعد ظهوره ببدلة ذهبية تشبه أزياء الراقصات، ورفعه للعلم المصري بطريقة اعتبرها "مبتذلة" خلال العرض.

وجاء في البلاغ أن رمضان قد تجاوز حدود حرية التعبير الفني، بتصرفات تهدّد الذوق العام وتؤثر سلباً على سلوك الشباب الذين يتخذون منه قدوة.

وطالب “صبري” في ختام بلاغه بفتح تحقيق عاجل وإحالة رمضان إلى المحاكمة الجنائية.