متطلبات رمضان تقفز بسعر الدولار في البنوك بشكل مفاجئ

عاد سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، للارتفاع خلال تعاملات الأربعاء 12 فبراير 2025، في البنوك الحكومية وشركات الصرافة.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مكاسب جديدة حيث ارتفع بنحو 20 قرشًا ليصل إلى 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع في عدد من البنوك

تزامن ارتفاع الدولار مع زيادة الطلب على الاستيراد استعدادًا لشهر رمضان، حيث يتم دفع مستحقات البضائع المطلوبة للشهر الكريم. ووفقًا لما كشفه شادي الكومي، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، فإن قيمة واردات مصر من ياميش رمضان بلغت حوالي 140 مليون دولار بنهاية 2024.

أشار البنك المركزي المصري في تقرير حديث إلى أن قيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2025 ارتفعت إلى 22.4 مليار دولار، بزيادة 900 مليون دولار عن التقديرات السابقة في أغسطس، التي كانت تبلغ 21.523 مليار دولار.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50.19 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.39 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، في المصرف المتحد.