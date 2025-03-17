العراق يطلب صادرات من مصر بـ 12 مليار دولار.. إليكم الحقيقة

تداولت مواقع إخبارية وصفحات بعض الأخبار خلال الأيام القليلة الماضية حول تلقي اتحاد الصناعات المصرية مذكرة رسمية من الجانب العراقي لطلبات تصدير بقيمة إجمالية تقترب من نحو 12 مليار دولار، فما حقيقة ذلك؟

يقول محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنتي الضرائب والجمارك ومستشار غرفة صناعة الأدوية، إن هناك موافقة مبدئية من الجهات الأمنية للجانب العراقي للسماح لنحو 280 شركة مصرية للسفر إلى العراق للوقوف على احتياجات السوق العراقي والفرص التصديرية المتاحة.

وتابع البهي، أنه لم يتم تحديد قيمة أو حجم الصادرات المتوقعة للجانب العراقي حتى الآن ولا يمكن التوقع بها قبل اللقاء مع الجانب العراقي.

وأضاف البهي، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الاجتماع مع السفارة العراقية لترتيب برامج الزيارة والتواصل مع اتحاد الصناعات العراقي للتحضير للقاء مشترك بين الجانبين.

وأشار البهي، إلى أنه على الأرجح سيتم تحديد موعد الزيارة بعد عيد الفطر.

واتفق معه، محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وقال إن هناك حديثا عن تبادل تجاري مشترك مصري عراقي ولكن لم يتم تحديد قيمته حتى الآن.

وأضاف المهندس، أنه جاري التجهيز لبعثة مصرية للعراق لتحديد القطاعات التي تحتاج إلى صادرات مصرية والاتفاق عليها مع الجانب العراقي.

وأشار المهندس، إلى أن الجانب التركي يدخل أيضًا في عملية إعادة الإعمار وهو ما يعني أنه سيكون له نصيب من احتياجات السوق العراقي.

وتبلغ قيمة الصادرات المصرية إلى العراق نحو 700 مليون دولار سنوياً، في حين لا تتجاوز قيمة الواردات من العراق 7 ملايين دولار، بحسب بلومبرج.

وشهدت قيمة التجارة بين مصر والعراق ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول خلال عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار في مقابل 689.724 مليون دولار خلال عام 2023، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الإحصاء، أن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.