لودر صدم سيارتها.. إصابة فنانة شهيرة بارتجاج في المخ(صور)

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل تعرض المطربة الشابة علياء صبحي لـ حادث سير بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

تفاصيل حادث المطربة علياء صبحي

حيث أشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة أنه اثناء انتظار المطربة الشابة علياء صبحي برفقة ابنتها وصديقتها بسيارتها في أحد شوارع التجمع الخامس في القاهرة اصطدم بها لودر نتج عنه تهشم السيارة.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن الحالة الصحية لابنة المطربة وصديقتها مستقرة، وليس بهم إصابات إلا أن المطربة إصيب باشتباه في ارتجاج في المخ وتم وضعها تحت الملاحظة داخل المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاعد بوقوع حادث مروري على الطريق في التجمع بمنطقة القاهرة الجديدة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة اصطدام لودر بـ سيارة ملاكي أثناء توقفها على الطريق في القاهرة الجديدة وتهشم السيارة وإصابة قائدها وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





