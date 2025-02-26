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مفاجأة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك

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مفاجأة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك

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الأربعاء، 26-02-2025 02:17 م

 

 

يتحرك سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق (حجم العرض والطلب).

وتراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، في مختلف البنوك بمصر.

وأعلن البنك المركزي المصري، استمرار الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت زيادة ملحوظة خلال ديسمبر/كانون الأول 2024 لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في ديسمبر 2023، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مارس 2024.

سعر صرف الريال السعودي اليوم

في البنك المركزي المصري، جاء سعر شراء الريال السعودي عند 13.47 جنيه، و13.51 جنيه سعر بيع الريال.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.42 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر مستوى 13.42 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي إلى 13.47 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

تحدد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 13.44 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.45 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

 

ناهز سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس مستوى 13.42 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

 

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني عند 13.38 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

 

قُدر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول بقيمة 13.40 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

 

حل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 13.49 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم نحو 13.18 جنيه للشراء، و13.44 جنيه للبيع.

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