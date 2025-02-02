الثلاثاء 04 فبراير 2025
توقيت مصر 22:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأول مرة بعد شهر من الاستقرار؟

فيديو صادم.. زوجة فنان شهير تتعـ.رى بالكامل على السجادة الحمراء

نجيب ساويرس:"ولسه اللي جاي أوحش"

حشيش وتامول وسلاح.. صدور الحكم في قضية نجل محمد حسان

نجلاء تطلب الخلع: بيقولي جعفر العمدة فيه أنوثة أكتر منك

"بيج ماك" يفجر مفاجلأة صادمة عن السعر العادل للدولار مقابل الجنه المصري

وزارة الإسكان تعلن عن فتح حجز شقق جديدة بمقدم 100 ألف جنيه

ضابط استخبارات إسرائيلي يكشف عن رعبهم من الجيش المصري بعد رصدهم لهذا الأمر في سيناء

شاهد.. السعودية تفتح باب الكعبة لـ أحمد الشرع وزوجته

محاكمة عاجلة.. فضيحة كبير معلمي مادة الرياضيات مع طالبة داخل الفصل

قفزة مفاجئة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

Capture
ا
الأحد، 02-02-2025 02:22 م

 

رفعت عدد من البنوك سعر بيع الريال السعودي، الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

 

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

 

سعر الدينار الكويتى: 162.02 جنيه للشراء ، و 163.08 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

 

سعر الريال السعودي: 13.33 جنيه للشراء ، و 13.40 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي: 13.64 جنيه للشراء، و 13.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

 

سعر الدينار البحرينى: 131.73 جنيه للشراء ، و 133.41 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

 

سعر الريال القطري: 12.73 جنيه للشراء، و 13.79 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الأردنى: 70.25 جنيه للشراء ، و 71.01 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا.

إقرأ ايضا

Capture

لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأول مرة بعد شهر من الاستقرار؟

Capture

"بيج ماك" يفجر مفاجلأة صادمة عن السعر العادل للدولار مقابل الجنيه المصري

62-095333-dollar-price-today-egypt-monday-february-3-2025-3

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بمصر