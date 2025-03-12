بعد الموافقة على القرض.. سعر الدولار يسجل هذا الرقم في البنوك

بعد موافقة صندوق النقد على صرف تمويل جديد لمصر، شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، استقرارًا في معظم البنوك.

وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس، موافقته على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، والبالغة 1.2 مليار دولار، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب الحكومة المصرية بالحصول على 1.3 مليار دولار إضافية في إطار برنامج المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي التمويل الذي ستحصل عليه مصر إلى 2.5 مليار دولار، وفقًا لما جاء في بيان صندوق النقد.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ووفقًا لآخر التحديثات المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.54 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 50.67 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الشراء إلى 50.55 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.65 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، استقر سعر الدولار عند 50.55 جنيه للشراء، ووصل إلى 50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.55 جنيه، وسعر البيع 50.65 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.55 جنيه، وسعر البيع 50.65 جنيه.

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول

وفي بنك كريدي أغريكول، بلغ سعر الشراء 50.55 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.65 جنيه.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار بيعًا وشراءً في أبوظبي الإسلامي فقد بلغ سعر الشراء 50.59 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.68 جنيه.