زوجة شيكا تنعى سعد محمد: ارتحتوا من النفاق والظلم

نعت هبة أيمن، زوجة الراحل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، ناشئ الزمالك السابق سعد محمد والذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "صحبك جالك يا شيكا اتظلمتوا واتقصر في حقكم كتير وهتكملوا في نعيم الجنة ارتحتوا من النفاق يا حبيبي والظلم والافتراء والشو اللي من غير أي فايدة في الجنة ونعيمها يارب تعوضوا شبابكم في الجنة".

وفاة سعد محمد ناشئ الزمالك السابق

وتوفي فجر اليوم سعد محمد، ناشئ الزمالك السابق، بعد معاناة مع مرض السرطان خلال السنوات الماضية.

وعانى الراحل سعد محمد من الإصابة بمرض السرطان، الذي أدى إلى فقدان الكثير من وزنه وأبعده عن كرة القدم.

عزاء إبراهيم شيكا

وكانت قد تلقت أسرة الراحل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، واجب العزاء من داخل مسجد الحامدية الشاذلية، وسط توافد كبير من نجوم الرياضة.

حرص على الحضور عدد من مشاهير الفن والكرة المصرية، منهم الفنانة وفاء عامر، والمنتج محمد فوزي، واللاعب محمد مجدي قفشة، وأحمد سليمان عضو مجلس الزمالك، وأحمد مرتضى منصور.

الجدير بالذكر أن إبراهيم شيكا من مواليد 1997، ونشأ في أكاديمية الزمالك، حيث أطلق عليه لقب «شيكا» من زملائه لتشابه أسلوب لعبه ومهاراته مع نجم الفريق محمود «شيكابالا»، وكان يلعب في مركز الظهير الأيسر.

وبعد فترة في الزمالك رحل عن الفريق وعمره 19 سنة إلى المقاولون العرب ثم طلائع الجيش قبل أن يجبره المرض على الابتعاد عن اللعبة.