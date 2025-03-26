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مفاجأة في سعر الدولار والريال اليوم بالبنوك

الأربعاء، 26-03-2025 01:39 م

 

 

تراجع سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة بنحو 4 قروش.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الشراء 50.52 جنيه، وسعر البيع 50.62 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة (BDC)، استقر سعر الدولار عند 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.52 جنيه، وسعر البيع 50.62 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.52 جنيه، وسعر البيع 50.62 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول

 

وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50.50 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.60 جنيه.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في بنك قطر الوطني ، حيث بلغ سعر الشراء 50.60 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.70 جنيه.

 

سعر صرف الريال السعودي اليوم

في البنك المركزي المصري، جاء سعر شراء الريال السعودي عند 13.46 جنيه، و13.50 جنيه سعر بيع الريال.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر مستوى 13.43 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

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