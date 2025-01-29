أعلى سعر سجله الدولار اليوم في البنوك بعد أنباء طرح سندات دولية

واصل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، تراجعه في تعاملات الأربعاء 29 يناير 2025.

وكشف إفصاح صادر عن جي.بي مورغان للأوراق المالية والموجه إلى بورصة لندن أن مصر تخطط لطرح سندات دولية بقيمة ملياري دولار بحلول 4 فبراير.

ووفقًا لمصدر مصرفي طلب عدم الكشف عن هويته – بحسب وكالة "رويترز" – فإن هذا الإصدار سيساهم في زيادة متوسط آجال استحقاق الدين العام المصري، موضحًا أن "أغلب الديون المصرية قصيرة الأجل، مما يزيد من المخاطر ويفرض ضغوطًا كبيرة على الإيرادات وتكاليف خدمة الدين".

وكانت مصر قد تعهدت بتمديد آجال استحقاق ديونها ضمن إطار اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقّعته مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50.19 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.13 جنيه للشراء، و50.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.22 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع، في التنمية الصناعية