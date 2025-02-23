الأحد 23 فبراير 2025
توقيت مصر 16:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قرار المركزي رسميًا.. سعر الدولار اليوم يسجل مفاجأة في البنوك

أربعينية ترفع دعوى خلع لسبب صادم: بيبعت بنتنا لصديقه

حركة إثيوبية مستفزة.. أزمة جديدة بشأن سد النهضة ووزير الري يعترض

تامر حسني يعلن تكفله بعلاجه بعد الفيديو الصادم.. ماهو مرض إبراهيم شيكا؟

رد قوي من حمـ.ـاس على تعليق الاحتلال الإفراج عن الأسرى

فيديو من زاوية جديدة يوثق ظهور زوج آية عادل في الشباك لحظة سقوطها

زوجته السابقة هربت منه.. مفاجآت جديدة بشأن زوج آية عادل:"سـ.ـادي"

شاهد.. محمد رمضان يفاجئ جامع قمامة بـ 100 ألف جنيه

يتناول الحبة السامة وأطفاله بعد رحيل زوجته بنفس الطريقة

طلعت كفيفة..بلوجر تزعم محاولة اختطافها من سيدة مسنة والأمن يفجر مفاجأة ويحبسها

بعد قرار المركزي رسميًا.. سعر الدولار اليوم يسجل مفاجأة في البنوك

62-095815-egypt-dollar-price-relative-stability_700x400
ا
الأحد، 23-02-2025 02:58 م

 

 

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في بداية تعاملات الأسبوع وبعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة الخميس الماضي،  استقرارًا نسبيًا بعد التراجع الذي سجله ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

 

ويأتي ذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، مما أثر على حركة السوق النقدي وساهم في تحقيق نوع من التوازن في سعر الصرف.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الشراء إلى 50.51 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.61 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، استقر سعر الدولار عند 50.50 جنيه للشراء، ووصل إلى 50.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.54 جنيه، وسعر البيع 50.64 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل بنك الإسكندرية 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك البركة

فيما سجل بنك البركة 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.51 جنيه، وسعر البيع 50.61 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الشراء 50.51 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.61 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

كما سجل بنك التعمير والإسكان 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد بلغ سعر الشراء 50.59 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.68 جنيه.

 

إقرأ ايضا

147-100158-dollar-price-egypt-wednesday-february-19-2025_700x400

الدولار يعاود الصعود قبل اجتماع البنك المركزي

62-102703-dollar-price-today-egypt-tuesday-february-18-2025-4

مفاجأة في سعر الدولار اليوم ويسجل هذا الرقم بالسوق السوداء

147-101532-dollar-price-today-egypt-sunday-february-16-2025-4

خبراء يكشفون سر قفزة الدولار في البنوك.. هل يصل 55 جنيهًا؟

أخبار متعلقة

ت

بنوك ترفع سعر الدولار رغم استقراره في البنك المركزي

147-100407-price-dollar-today-egypt-sunday-february-9-2025-4

سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا والسوق الموازية

147-101716-dollar-price-today-egypt-thursday-february-6-2025_700x400

الدولار يسجل مفاجأة في البنوك والسوق السوداء

147-104656-dollar-price-today-egypt-wednesday-february-5-2025-3

بعد قفزة مفاجئة.. سعر الدولار يسجل هذا الرقم في البنوك رسميًا

Capture

لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأول مرة بعد شهر من الاستقرار؟

62-101059-dollar-price-today-egypt-thursday-january-30-2025-3

قفزة في التحويلات.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك