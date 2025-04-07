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خبير يكشف السبب الصادم وراء ارتفاع الدولار بشكل غير مسبوق

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الإثنين، 07-04-2025 01:35 م

 

 

تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بنحو 66 قرشا في بعض البنوك بمصر منها الأهلي ومصر، حيث وصل إلى نحو 51.21 جنيه للشراء و51.31 جنيه للبيع مقابل 50.54 و50.64 جنيه على التوالي.

 

ويتبع البنك المركزي سياسة سعر صرف حر للجنيه يرتفع وينخفض وفق آلية العرض والطلب على العملات الأجنبية دون تدخل من المركزي.

 

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي إن الخروج الكبير للأجانب من أذون وسندات الخزانة تسبب في تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليعكس سعر الصرف المرن التي تتبعه مصر وسط حالة الذعر وعدم اليقين من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية.

وجاء خروج الأجانب اليوم من مصر في أول رد فعل على حالة عدم اليقين التي تسود العام العالم بفعل قرارات دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بحد أدنى 10% إلى 47% على واردات أغلب دول العالم لأمريكا.

 

وأضاف عبد العال أن التوترات الاقتصادية العالمية ستدفع الاستثمار الأجنبي غير المباشر من الخروج من الأسواق الناشئة ومنها مصر إلى صالح الملاذات الآمنة الأخرى مثل الذهب والسندات الأمريكية.

وبشكل عام يتسبب خروج الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية في زيادة الضغوط على العملات المحلية بالدول الناشئة ومنها مصر تأثرا بارتفاع الطلب على شراء الدولار.

 

وتوقع عبد العال تكبد عملات الدول النامية والناشئة خسائر طائلة بعد إندلاع أزمة اقتصادية عالمية أكبر من التي وقعت في 2008 في حال استمرار حرب الرسوم الجمركية الأمريكية وتراجع عملاتها مقابل الدولار عكس تراجع الورقة الخضراء عالميا، وفق مصراوي.

 

 

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