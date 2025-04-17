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بالصور.. السبب الحقيقي لغلق وتشميع عيادة شام الذهبي ابنة أصالة

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الخميس، 17-04-2025 03:21 م

 

أغلقت الجهات الأمنية بالتعاون مع الجهات المختصة عيادة شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية الشهيرة أصالة نصري، لحين تلافي المخالفات المتعلقة بالشروط الصحية.

وقامت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، بإغلاق عيادة تجميل تحمل اسم "dao derma"، تعود ملكيتها لشام الذهبي.

 

وأشارت إلى أنه أثناء التفتيش تبين عدم توفر شروط التراخيص الخاصة بالعيادة، كما تم ضبط أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وأجهزة طبية غير مرخصة فتم تشميع وغلق العيادة.

وتحرر محضر بالواقعة في قسم شرطة القاهرة الجديدة، وجار إحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.


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