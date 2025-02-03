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سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بمصر

الإثنين، 03-02-2025 02:35 م

 

واصل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، تراجعة مع ترقب لنتائح طرح البنك المركزي لسندات بمليار دولار، وسط حالة من التفاؤل.

 

ويعتزم البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع وزارة المالية، طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار اليوم الإثنين، ولأجل استحقاق عام واحد، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي.

 

ويأتي هذا الطرح كبديل لأذون خزانة سابقة مستحقة بقيمة 1.06 مليار دولار، كانت بعائد متوسط بلغ 5.149%.

 

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50.19 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.16 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي

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