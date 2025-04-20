«بـ لبن» تعلن إغلاق جميع فروعها في مصر (110 فروع)

......

اعلنت شركة «بـ لبن» عن توقف نشاطها بالكامل داخل جمهورية مصر العربية، بعد أن تم إغلاق جميع فروعها البالغ عددها 110 فرعًا، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لنا، والتي يعمل بها 25000 مصري.



وأوضحت بـ لبن، في بيان اليوم الجمعة: «نكتب إليكم اليوم من موقعٍ بالغ الخطورة، نعم، كل فروع ومصانع الشركة أُغلقت بالكامل وجميع عمليات التشغيل داخل مصر التي كانت تمثل القلب النابض لمشروع مصري ناجح ومشرّف – توقفت تمامًا».



وأضافت: «نحن شركة بـ لبن كيان وطني نشأ بأيدي مصرية 100٪؜، وكبر بدعم هذا الوطن، وانتشر في 9 دول عربية، وحقق خلال سنوات قليلة ما يمكن اعتباره نموذجًا مصريًا مشرفًا في قطاع الأغذية والمشروبات نموذجًا يُثبت أن مصر قادرة على تصدير علامات استثمارية ناجحة تنطلق من الداخل وتصل إلى كل الوطن العربي».



وتابعت: «أصبح بـ لبن علامة يُشار إليها باعتزاز في العديد من الصحف والمنصات الإقليمية والدولية، كتجربة واعدة خرجت من قلب مصر، ونجحت بفضل الله وما تُوفّره الدولة من بيئة استثمارية جاذبة، وسياسات داعمة لروّاد الأعمال، وإيمان حقيقي من القيادة السياسية بأهمية تمكين الشباب والاستثمار الوطني لكننا نكتب إليكم اليوم من قلب أزمة غير مسبوقة أزمة تهدد وجودنا بالكامل».



ووجهت نداء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن إغلاق كافة فروع بـ لبن ومنشآتها داخل جمهورية مصر العربية، أدى إلى توقف تام لجميع العمليات، وغياب القدرة على الاستمرار أو الوفاء بالالتزامات التشغيلية.



ورغم محاولاتنا المستمرة للتواصل والبحث عن حلول عبر القنوات الرسمية، لم نتمكن حتى الآن من الوصول إلى مخرج واضح من هذه الأزمة، ولم يُتح لنا حتى الآن فهم الأسباب أو آليات المعالجة، ما وضع الشركة والعاملين بها في حالة من الشلل الكامل.