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برهامي: حمـ.ـاس توهموا أنهم أقوياء أمام إسرائيل ويحتاجون علاج نفسي

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برهامي: حمـ.ـاس توهموا أنهم أقوياء أمام إسرائيل ويحتاجون علاج نفسي

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الثلاثاء، 15-04-2025 01:48 م

 

قال الداعية السلفي الشيخ ياسر برهامي، إن قادة حماس لديهم خللا نفسيا يحتاج للعلاج وتوهموا أنهم أقوياء قبل عملية طوفان الأقصى، والتي أدت في النهاية إلى تخريب غزة بالكامل، واستشهاد أكثر من 50 ألف شخص والكثير من الجرحى والمصابين.

وأضاف برهامي في فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، أن قادة حماس يدينون بعدم عمل الحسابات وتوهموا أن قوتهم هائلة، واعتقدوا أن كثرة الأسرى لديهم سيجعل الاحتلال الصهيوني سيرضخ لمطالبهم، وهو ما لم يحدث واضطرت إسرائيل لتغيير استراتيجيتها وتوعدت بقتلهم جميعا".

وأِشار ياسر برهامي، إلى أن حماس لم تراعي قوة المخالف، ولا يعرفون عمل الحسابات، ويتوهمون القوة نتيجة خلل فظيع، يحتاج إلى علاج.

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