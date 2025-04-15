بقرار رئيس الوزراء.. 17 يوم إجازة رسمية في أبريل ومايو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الإثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارًا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.

مواعيد الاجازات المتبقية في شهر ابريل ومايو

الجمعة 18 ابريل

السبت 19 ابريل

الجمعة 25 ابريل

السبت 26 ابريل

الى جانب 10 أيام في شهر مايو

الجمعة 2 مايو

السبت 3 مايو

الجمعة 9 مايو

السبت 10 مايو

الجمعة 16 مايو

السبت 17 مايو

الجمعة 23 مايو

السبت 24 مايو

الجمعة 30 مايو

السبت 31 مايو

مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر

وتتضمن الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025، ما يلي:

ـ الإثنين 21 إبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم

ـ الجمعة 25 إبريل: إجازة عيد تحرير سيناء

ـ الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال

ـ الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات

ـ السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى

ـ الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية

ـ الإثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

ـ الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو

ـ السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي

ـ الاثنين 6 أكتوبر: إجازة ذكرى نصر أكتوبر 1973