فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب:دايمًا الحمد لله

كشفت الفنانة حلا شيحة عن قرارها بالعودة إلى ارتداء الحجاب مجددًا من خلال صورة نشرتها عبر "إنستغرام"، ظهرت فيها بمظهر طبيعي دون مكياج وبحجاب أبيض.

وأرفقت حلا شيحة الصورة بتعليق "دايماً الحمد لله"، معبرة عن امتنانها، فيما أثار قرارها تفاعلاً واسعًا بين الجمهور الذي تمنى لها الثبات والسعادة في هذه الخطوة.

كما شاركت صورة أخرى وأرفقتها بتعليق: "والله يعلم وأنتم لا تعلمون، اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك وإن رافق ذلك بعض الابتلاء، فإن العبد يبتلى على قدر إيمانه".

وفي تعليق آخر، عبرت حلا عن حبها لجمهورها، مؤكدة أنها تدعو لنفسها ولمتابعيها وللجميع بصلاح القلوب والأحوال، مضيفة: "بحب كل واحدة منكم وزي ما بتدعولي أنا بدعي لنفسي وليكم ولكلنا إن ربنا يصلح قلوبنا ويصلح حال العباد والبلاد".

هذا التفاعل العاطفي مع الجمهور عكس صدق مشاعرها، حيث تلقت تعليقات داعمة تمنت لها الثبات والسكينة في قرارها الجديد.

حلا شيحة، التي اشتهرت بأدوارها المميزة في السينما والتلفزيون، سبق أن مرت بمراحل مختلفة في حياتها الفنية والشخصية، مما جعل قراراتها محط أنظار الجمهور.