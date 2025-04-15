صيدلانية فقدت عذريـ.ـتها ذهبت لعمل ترقيع الدكتور كمّل عليها!

أمرت نيابة العمرانية بإخلاء سبيل طبيب نساء، اتهمته صيدلانية بهتك عرضها داخل عيادته في منطقة العمرانية.

وقالت الشاكية، التي تحمل جنسيتين، إنها ذهبت إلى الطبيب لتجميد بويضاتها، إلا أنها فوجئت به يضع يده في أماكن حساسة دون ارتداء قفازات.

ونفذت قوة من المباحث مأمورية استهدفت الطبيب واصطحبته إلى القسم لسماع أقواله، حيث أنكر الاتهامات الموجهة إليه، قائلًا: "كانت عايزاني أرجعها آنسة، لكن رفضت".

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة، التي قررت إخلاء سبيل الطبيب بكفالة على ذمة القضية.