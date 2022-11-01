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برلماني يطالب بزيادة علاوة الغلاء 1000 جنيه: 300 جنيه دا حق كيلو لحمة

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محمد عبدالعليم داوود
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الثلاثاء، 01-11-2022 12:24 م


قال النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، إن علاوة الغلاء الاستثنائية التي قررتها الحكومة بقيمة 300 جنيه، لن تحل أزمة الغلاء، مطالبا بأن تكون قيمة العلاوة على قدر الزيادة التى حدثت فى الأسعار.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، الـ 300 جنيه قيمة كيلو لحمة الآن بدون  خضروات.

وتابع: علينا البحث عن حل الأزمة من خلال تهيئة المناخ العام للاستثمار ووضع استراتيجية عامة  للخروج من حالة الفقر مثل الصين.

وقال داوود:"هناك فئات من محدودى الدخل ومعدومى الدخل  وناس مش لاقية تاكل، لا نريد مسكنات ليوم واحد.. لا جدوى للعلاوة، يجب أن تكون قيمة العلاوة بحد أدنى  ألف جنيه".
 

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