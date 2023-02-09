الرئيس السيسي: لدينا فجوة في 30 مليار دولار ونحتاج 7 سنوات لتوفيرها





قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: في الوقت الحالي عندنا فجوة من 20 إلى 30 مليار دولار بين الدولار الذي نحتاجه والدولار المتاح لنا، عشان توفره من صناعات، نحتاج شغل مش أقل من 100 مليار دولار وعايز مدة زمنية من 5 إلى 7 سنوات.

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه المرحلة الثانية من مصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية: لا بد أن نتحرك في كل المجالات في وقت واحد حتى وان كانت العوائد لن تظهر حاليا، متابعا: سنفتتح خلال الشهر المقبل مجمع الأسمدة الآزوتية، واحنا بنتكلم واحنا في منتهى الضغط في العمل.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: إذا كنا عايزين نحقق توازن في أسعار المنتجات خاصة الأغذية لكل المواطنين، نحتاج لعدد أكبر من الكميات المطروحة للسلع.

وأضاف السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات في المنوفية: أي حاجة هتتصنع للمواطنين هتتعمل وفق معايير الصحة العالمية وسلامة الغذاء، حتى الشركات التي تعمل في مجال التغذية المدرسية، لا يمكن أن يتم إقراراها أو التعامل معها إلا إذا أقرت سلامة الغذاء بأنها حققت المعايير.