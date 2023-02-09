الخميس 09 فبراير 2023
توقيت مصر 22:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

روسيا تعتقل رجل أعمال مصري.. والسجن المؤبد في انتظاره

"خيانة على فراش الزوجية".. صور على فيسبوك تكشف الصدمة لابنة سوهاج

السيسي: رغم الأزمة مع إثيوبيا لا نقول كلمة واحدة تُسيء

الرئيس السيسي: لدينا فجوة في 30 مليار دولار ونحتاج 7 سنوات لتوفيرها

عاجل / حكم نهائي بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

أمير سعودي حديث رواد مواقع التواصل بسبب رده على طلب امرأة مديونة (فيديو)

محمد شريف يثير غضب جماهير الأهلي بسبب ما فعله مع نجم ريال مدريد بعد المباراة

دعوة بدولة عربية لإلغاء عيد الأضحى بسبب ارتفاع أسعار المواشي

رسميًا.. قفزة مفاجئة في سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك

اتحاد الكرة يكشف أمام القضاء السبب الحقيقي لعدم قيد الصفقات الجديدة للزمالك

ADS
 

الرئيس السيسي: لدينا فجوة في 30 مليار دولار ونحتاج 7 سنوات لتوفيرها

2022202_0
الرئيس عبدالفتاح السيسي
Native
Teads
الخميس، 09-02-2023 12:17 م

 

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: في الوقت الحالي عندنا  فجوة من 20 إلى 30 مليار دولار بين الدولار الذي نحتاجه والدولار المتاح لنا، عشان توفره من صناعات، نحتاج شغل مش أقل من 100 مليار دولار وعايز مدة زمنية من 5 إلى 7 سنوات.

 

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه المرحلة الثانية من مصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية: لا بد أن نتحرك في كل المجالات في وقت واحد حتى وان كانت العوائد لن تظهر حاليا، متابعا: سنفتتح خلال الشهر المقبل مجمع الأسمدة الآزوتية، واحنا بنتكلم واحنا في منتهى الضغط في العمل.

 

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: إذا كنا عايزين نحقق توازن في أسعار المنتجات خاصة الأغذية لكل المواطنين، نحتاج لعدد أكبر من الكميات المطروحة للسلع.

 

وأضاف السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات في المنوفية: أي حاجة هتتصنع للمواطنين هتتعمل وفق معايير الصحة العالمية وسلامة الغذاء، حتى الشركات التي تعمل في مجال التغذية المدرسية، لا يمكن أن يتم إقراراها أو التعامل معها إلا إذا أقرت سلامة الغذاء بأنها حققت المعايير.

 

إقرأ ايضا

لةكؤ

السيسي: رغم الأزمة مع إثيوبيا لا نقول كلمة واحدة تُسيء

12201622141046319

السيسي يصدر قرارًا بتعديل قانون تنظيم الأزهر

1737904_0

رئيس الوزراء يزف بشرى للمواطنين: انخفاض الأسعار الفترة المقبلة لهذا السبب

أخبار متعلقة

12201622141046319

السيسي يصدر قرارًا بتعديل قانون تنظيم الأزهر