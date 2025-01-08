أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بيانًا جديدًا موجها للهيئة العليا بالحزب يوضح فيه الأسباب الحقيقية لفصل الدكتور السيد البدوى من الحزب.

وجاء نص البيان كالتالى:"

أسباب فصل السيد البدوى من الوفد

*السادة الزملاء/ أعضاء الهيئة العليا*

*اوضح لكم:*

*السببان الوحيدان فقط لإصدار رئيس الحزب القرار رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٥ بفصل الدكتور / السيد البدوي شحاتة هو ما ذكره نصًّا بحواره التليفزيونى على قناة صدى البلد وشاهده الملايين داخل مصر وخارجها وعلى النحو المبين والمرفق بالقرار:*

*السبب الأول* : *احنا ماعندناش حياة سياسية فى مصر أو حتى أحزاب معارضة*

*السبب الثانى: حزب الوفد الحالى ماعدش يتحسب لا معارضة ولا أغلبية ولا له أي شكل ولا له أي منظر*

*رئيس حزب الوفد*

*ا.د. عبدالسند يمامة*"

فصل السيد البدوي من الحزب

وعلق الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، على قرار الهيئة العليا أمس بإلغاء قراره بفصل السيد البدوي من الحزب، قائلًا: إن الهيئة العليا ليست لها ولاية ولا اختصاص في إصدار قرارات، وليس لها سلطة التعقيب على رئيس الحزب.

وأضاف رئيس الوفد، أن الهيئة العليا ليست جهة أعلى من رئيس الحزب، مشيرا إلى أنه لا يلغي قرار رئيس الحزب إلا رئيس الحزب نفسه أو حكم المحكمة، لافتا أن ما فعلوه أعضاء الهيئة العليا بعيد عن القانون واللائحة تماما.

وتابع يمامة أن اجتماع الهيئة العليا المقبل لم يحدد له موعد حتى الآن، موضحًا أن رئيس الحزب هو الوحيد صاحب القرار، لافتا أن السيد البدوى أساء للدولة غير الإساءة لشخص رئيس الحزب وللحزب، فالأمر كبير.

إلغاء قرار فصل السيد البدوي من الوفد

وألغت الهيئة العليا لـ حزب الوفد قرار الدكتور عبد السند يمامة ، بفصل رئيس الحزب السابق السيد البدوي، بأغلبية الأعضاء.