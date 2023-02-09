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السيسي: رغم الأزمة مع إثيوبيا لا نقول كلمة واحدة تُسيء

لةكؤ
الرئيس السيسي
Native
Teads
الخميس، 09-02-2023 12:19 م

 

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن أزمة سد النهضة مع إثيوبيا تلاحظون لا نقول كلمة واحدة تُسيء، موضحًا: إن مكناش نقول حاجة جيدة منقولش.

 

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بالسادات، أرجو نخلي بالنا من الموضوع ده وبكلم مواقع التواصل، وبعض الزملاء في الإعلام بقولهم نسيء ولا نحسن؟، مُتابعًا: مصر علاقتها طيبة بالجميع والدول الشقيقية وحتى لو فيه أزمة مع دولة شقيقة نتجاوزها.

 

وأكد السيسي أن سياسة مصر تتسم بالتوازن والانضباط الشديد في الداخل والخارج وأنا بتابع جميع مواقع التواصل الاجتماعي وارجو نخلي بالنا في العلاقات مع الدول الشقيقة، قائلًا: ماينفعش نتابع وسائل الإعلام اللي ممكن تعمل فتنة بينا وبين الدول الأشقاء واحنا علاقتنا طيبة بالجميع وماينفعش نسيئ للأشقاء وماننساش وقفتهم معانا.

 

وانتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحديث بشأن نقص السلع، مؤكدًا أنه لا داعي للقلق بهذا الشأن.

 

 

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية: ميصحش كده.. مش عايزين كلام في الإعلام عن نقص السلع ولا داعي للقلق.

 

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