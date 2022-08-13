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مصدر: تعديل وزاري خلال ساعات

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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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السبت، 13-08-2022 08:53 ص
كشف مصدر مطلع عن أن سبب انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب، اليوم السبت، هو إجراء تعديل وزاري، حسب صدى البلد.
وفي وقت سابق، أعلن المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب أن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة السبت ١٣ أغسطس 2022 الساعة ١٢ ظهرًا، لنظر أمر عاجل.
وتعد هذه الجلسة الطارئة غير معلوم أسبابها، وجدول أعمالها، حيث تم الإعلان حول موعدها فقط، والذي سيكون في تمام الساعه 12 ظهرا.

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أولا إعفاء الحكومة من أداء عملها

فإذا قرر رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها فى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن، وذلك وفقا للمادة 128.

ثانيا إجراء تعديل وزاري

وفقا لما نصت عليها 129 فإنه إذا قرر رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى فى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

 

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