"عذاب القبر".. مستشار الرئيس ينفي صحة منشور أثار الجدل عن قطع الكهرباء





انتشر خلال الساعات القليلة الماضية منشور منسوب إلى العالم الأزهري أسامة الأزهري، جاء فيه أن: "قطع الكهرباء حكمة وعبرة.. وتذكرة بعذاب القبر لمن يتفكرون".

ونفى الدكتور أسامة الأزهري هذا المنشور، قائلا: "شائعة كاذبة والصورة مزيفة"، مؤكدا أن تلك الشائعة كاذبة، شكلا ومضمونا.

وقال العالم الأزهري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات مكذوبة على لساني تداولها البعض نصها :أسامة الأزهري: قطع الكهرباء حكمة وعبرة.. وتذكرة بعذاب القبر لمن يتفكرون".

أضاف الأزهري:" تلك الشائعة كاذبة، شكلا ومضمونا، وأؤكد أنني لم أدل بأي تصريحات في هذا السياق، وأن التصريحات المفبركة والصور المزيفة مسلسل لا يتوقف".

وتابع: وأحيط حضراتكم علمًا بأن كل ما أفعله من أنشطة أو غيره يتم نشره عبر صفحتي الرسمية، ولم تصدر مني أي بيانات أو تعليقات حول هذا الأمر.. مضيفاً: وأدعو الله تعالى لكل أهلنا الكرام في جميع ربوع الوطن أن يفرج الله عنا وعنهم هذه الأزمة وأن يجعل لنا جميعا كمصريين من كل هم فرجا ومن كل كرب مخرجا وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب.

واختتم: اللهم احفظ مصر بحفظك الجميل، وابسط فيها بساط الخير والرخاء والفرج العاجل القريب، ووسع أرزاقهم، وأسعد قلوبهم، واجعل مصر وأبنائها الكرام جميعا في حفظك المتين وحصنك الحصين.

واعتذر الشخص الذي نشر التصريحات على لسان الأزهري، للعالم الأزهري، قائلا له: "أنا آسف للشيخ أسامة الأزهري، أنا وغيري آلاف سقط في هذا المنشور الخطأ، المفروض حضرته يتقدم بشكوى لمباحث النت ويطلب محاسبة من نشر هذا الخبر المستفز لإثارة مشاعر المصريين في هذه الظروف، تحياتي للشيخ أسامة المحترم، أكرر أسفي بالتعليق على المنشور المزيف".