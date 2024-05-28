الحكومة تعلن رفع الدعم عن السلع الأساسية تدريجياً





أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء حرص على التحدث عن حجم ما تتحمله الدولة من أعباء وما فعلته خلال السنوات الماضية كي لا تثقل الدولة على المواطنين.

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية": مصر تنتج 100 مليار رغيف خبز مدعم سنويا والمواطن يشتري الرغيف بـ 5 قروش وتكلفته الحقيقية جنيه وربع، والدولة تسعى لإحداث التوازن داخل الاقتصاد المصري من خلال العمل على تحريك الأسعار بصورة متدرجة كي يمكن الدولة من الحصول على جزء من التكلفة بما يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمة.

وتابع متحدث الوزراء: رئيس الوزراء أكد أهمية العمل على استعادة التوازن في قطاع البترول حتى نصل في نهاية 2025 لتحقيق التوازن وذلك من خلال رفع تدريجي للدعم، وسيظل الدعم مستمر للسولار نظرا لأهميته.

ولفت الحمصاني: الدولة تسعى لرفع الدعم تدريجيا عن بعض السلع الأساسية بما يمكنها على القدرة في الاستمرار في توفير الخدمة للمواطن.