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ماذا قال الرئيس السيسي عن موجة ارتفاع الأسعار في مصر؟

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الرئيس السيسي
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Teads
الأحد، 26-02-2023 01:09 م

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن "ارتفاع الأسعار في البلاد واقع نعيشه جميعا، ولكن الدولة ليست سببا فيه".

وأكد الرئيس  خلال كلمته على هامش زيارته محافظة الإسماعيلية، لتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء: ارتفاع الأسعار واقع نعيشه لكننا لسنا سببا فيه.

 

وأضاف: "الوعي لو مش موجود مكنتش الناس استحملت الظروف الصعبة والأسعار الغالية اللي بتمر بها مصر لأكثر من سنة دلوقتي، ده واقع بنعيشه، إحنا مش سببه، لكن هناك عبئًا كبيرًا على كل مواطن وأسرة؛ نتيجة التكلفة العالية اللي بنعيش بيها".

 

وقال إن محاولة عرقلة مصر مستمرة وستستمر، مشددا على أهمية الوعي لدى كل قطاعات الشعب المصري.

 

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