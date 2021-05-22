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وزير الدفاع الإسرائيلي: اغتيال محمد الضيف مسألة وقت

محمد-ضيف
محمد الضيف
Native
السبت، 22-05-2021 07:18 م محمد فضل
أبدى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قناعته بأن محاولات اغتيال القائد العام لـ"كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماسمحمد الضيف ستتوج بنجاح في نهاية المطاف.

وقال غانتس في حوار مع القناة الـ12 العبرية في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، في معرض تعليقه على تقارير عن نجاة الضيف من محاولتي اغتيال خلال جولة التصعيد الأخيرة حول قطاع غزة: "هذه لن تكون آخر محاولة منا، وفي نهاية المطاف سننجح".

وتابع غانتس أن جميع قيادات "حماس" المسؤولين عن إطلاق النار وممارسة الإرهاب ضد المدنيين" ليسوا في مأمن، محذرا من أن "دمهم على أيديهم أنفسهم".

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، ردا على سؤال عن توقعاته بشأن مدى استدامة الهدنة الجديدة المعلنة حول قطاع غزة: "الجولة الجديدة (من التصعيد) قد تكون بعيدة جدا أو قريبة جدا، ويتوقف ذلك على سلوك "حماس". لن نعود إلى وضع ما قبل العملية".
 

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