أمريكا تدين استهداف إسرائيل للأبراج السكنية وتطلب توضيحًا

الإثنين، 17-05-2021
02:23 م
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين،
أن واشنطن طلبت من إسرائيل
توضيحًا بشأن استهداف
برج الجلاء الذي كان يضم مكاتب إعلامية
في قطاع غزة.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره الدينماركي: “طلبنا من
إسرائيل
توضيحا بشأن استهداف
برج يضم مكاتب إعلامية في غزة”.
وأضاف: “الرئيس جو بايدن أبلغ قلقه للإسرائيل
يين من الوضع
في غزة”.
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية الصحفيين
حول العالم وخصوصا في مناطق النزاع، مضيفًا: “الولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية
من تصعيد العنف بين الإسرائيل
يين والفلسطينيين".
وأعرب بلينكن عن قلقه حيال تعريض الصحفيين والمسعفين للخطر،
مؤكدًا أن بلاده تعمل بشكل مكثف لوضع حدًا للعنف.
وتابع: “يجب إحلال السلام كي تعيش دولتا إسرائيل
وفلسطين
بسلام جنبا إلى جنب”.