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دولة خليجية تعزي إسرائيل

الحادث
الحادث
 
الجمعة، 30-04-2021 11:32 م الطيب حسين
بعث وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، رسالة تعزية إلى نظيره الإسرائيلي، جابي أشكنازي، بقتلى الازدحام الذي وقع في فلسطين المحتلة خلال الاحتفال الديني اليهودي بعيد الشعلة.

وفي الرسالة التي نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة خارجية الاحتلال نسخة منها، قال الزياني: "لقد صدمت بشدة إثر علمي بالمأساة الرهيبة التي أودت بحياة 44 شخصا.. رحمهم الله".

وأضاف: "أدعو الله أن يمنحكم القوة والثبات في هذا الوقت الحزين".

يذكر أن 44 شخصا قتلوا وجرح أكثر من 100 آخرين إثر انهيار منشأة وجسر في أثناء مهرجان يهودي على جبل الجرمق في الجليل، بعد أن احتشد عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند قبر الحاخام شمعون بار يوشاي، في احتفال "لاك بوعومر" السنوي الديني الذي يشمل الصلاة طوال الليل والأغاني والرقص.





 

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