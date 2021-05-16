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ضاحي خلفان يثير الغضب: على العرب القضاء على حماس

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ضاحي خلفان يثير الغضب: على العرب القضاء على حماس

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ضاحي خلفان
Native
الأحد، 16-05-2021 12:27 م

أحدثت تغريدات نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالب فيها الدول العربية بالقضاء على حركة حماس، وهو ما رد عليه البعض بالاستنكار والسخرية، بأنه عليه المطالبة بالتوحد للقضاء على المحتل وليس صاحب الأرض.
وكتب “خلفان” في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “والله إن إسرائيل تريد حماس لتدفع عنها تهم العالم الموجهة إليها بالعنصرية من خلال شوية مقذوفات لا تهش ولا تنش”.
وأضاف: أن “إسرائيل هي التي زرعت حماس في قلب منظمة التحرير، لتجعلها المشكلة لحل القضية الفلسطينية”، معتبرًا أنه “إذا قضت إسرائيل على حماس فقد قضت على نفسها”.

 

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