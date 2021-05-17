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مفاجأة: إسرائيليون وعواصم غربية تعلن انتصار المقاومة الفلسطينية عسكريا وسياسيا

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الإثنين، 17-05-2021 11:08 ص
مفاجأة من العيار الثقيل تسر قلوب القوى الوطنية العربية والعالم الإسلامي حيث أقرت تقارير إعلامية غربية وإسرائيلية بانتصار المقاومة الفلسطينية عسكريا وسياسيا.
شاهد الفيديو:
 

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