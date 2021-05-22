سفارة إسرائيل توجه رسالة إلى «السيسي» بعد وقف إطلاق النار

السبت، 22-05-2021
01:21 م
وجهت
إسرائيل
رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
بين الإسرائيل
يين والفلسطينيين، دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة بجهود ووساطة مصرية.
وقالت
سفارة إسرائيل
في مصر على حسابها بموقع "فيسبوك"، إنها "تتوجه بالشكر
والتقدير لمجهودات المسؤولين في التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار، وعلى رأسهم القيادة
السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضافت
"نتمنى أن يعم السلام على إسرائيل
وعلى المدنين في غزة
".
وصباح
أمس الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل
وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"
في الساعة التي حددتها المبادرة المصرية.
وأعلنت
الحكومة الإسرائيل
ية، مساء الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة
بعد 11 يوما من القصف المتبادل.
وأشارت
الحكومة الإسرائيل
ية، في بيان لها، إلى أن "القاهرة أبلغت الفصائل الفلسطينية
رسميا، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية فجرا وسيكون متزامنا
ومتبادلا".