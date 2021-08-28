الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:14 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

دنيا بطمة تفاجئ الجمهور بتغير شكلها تمامًا

آش العتيبي تستفز السعوديين وتستعرض مؤخرتها بوصلة رقص خليجية جريئة

ADS
 

بيان كويتي بشأن إطلاق 3 صواريخ على قاعدة أمريكية بها من العراق

1568832160030258814700
ا
Native
السبت، 28-08-2021 10:30 ص

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي الأنباء التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام حول اختراق 3 صواريخ للحدود من العراق مستهدفة محيط قاعدة أمريكية.
وكتبت رئاسة الأركان العامة على “تويتر”: “تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية متجهة ومستهدفة محيط قاعدة أمريكية”، مؤكدة أن “الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث”.
ودعت رئاسة الأركان إلى تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار والتي تسبب زعزعة أمن واستقرار البلد.
 

إقرأ ايضا

وزيرة التضامن

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

blobid1629589968161

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

31-08-21-265143134

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

أخبار متعلقة

images (1)

بعد ظهور دلتا في مصر.. الكويت:سنتخذ القرار المناسب

2019_5_6_19_38_5_561

مجلس الوزراء الكويتي يتخذ قرارًا بشأن مصر

1-7-600x362

تم تصويره في الكويت.. سبب موافقة ناهد شريف على الظهور عارية تمامًا في هذا الفيلم

a32575c8ef403995679b758c50584cbd

صورة رهف القنون قبل هروبها من الكويت تثير ضجة

Capture

أول فيديو من تشييع جثمان انتصار الشراح بالكويت

download

مدينة كويتية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم تليها آخرى سعودية