بيان كويتي بشأن إطلاق 3 صواريخ على قاعدة أمريكية بها من العراق

السبت، 28-08-2021
10:30 ص
نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويت
ي الأنباء التي تم
تداولها عبر وسائل الإعلام حول اختراق 3 صواريخ
للحدود من العراق
مستهدفة محيط قاعدة
أمريكية.
وكتبت رئاسة الأركان العامة على “تويتر”: “تنفي رئاسة الأركان
العامة للجيش ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن 3 صواريخ
تجاوزت أجواء
الحدود الكويت
ية متجهة ومستهدفة محيط قاعدة أمريكية
”، مؤكدة أن “الحدود الكويت
ية مستقرة
وآمنة ولم تشهد أي حوادث”.
ودعت رئاسة الأركان إلى تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه
المعلومات والأخبار والتي تسبب زعزعة أمن واستقرار البلد.