تم تصويره في الكويت.. سبب موافقة ناهد شريف على الظهور عارية تمامًا في هذا الفيلم

الأربعاء، 18-08-2021
01:54 م
يعتبر
فيلم
"ذئاب لا تأكل اللحم"، من أجرأ الأفلام العربية وأكثرها إثارة، حيث
يحتوي على مشاهد مخلة كما انه شهد ظهور الفنانة ناهد شريف عارية
تمامًا، الأمر
الذي جعله فيلم
ًا ممنوعًا من العرض في مصر وعدد كبير من الدول العربية.
ومن حين
لآخر يتسائل البعض عن سر موافقة ناهد شريف
على هذا الدور، وكيف تم إقناعها بالتعري
تمامًا أمام الكاميرا.
حيث كشفت
الناقدة السينمائية ماجدة خير الله، في أحد حواراتها الفنية عن السبب، قائلة:
"بعد هزيمة 1967 أصاب الشلل استوديوهات ومعامل السينما المصرية وكانت الهجرة
لذلك اضطرت ناهد لقبول هذه الادوار".
الجدير
ذكره أنّ ناهد قد وصلت في أعمالها الفنية إلى قمة الجرأة، وقامت ببطولة الفيلم
عام
1973 وتم تصويره في دولة الكويت
وقد شاركها بطولته محسن سرحان وعزت العلايلي.