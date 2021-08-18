الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:15 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

دنيا بطمة تفاجئ الجمهور بتغير شكلها تمامًا

آش العتيبي تستفز السعوديين وتستعرض مؤخرتها بوصلة رقص خليجية جريئة

ADS
 

تم تصويره في الكويت.. سبب موافقة ناهد شريف على الظهور عارية تمامًا في هذا الفيلم

1-7-600x362
ا
Native
الأربعاء، 18-08-2021 01:54 م


يعتبر فيلم "ذئاب لا تأكل اللحم"، من أجرأ الأفلام العربية وأكثرها إثارة، حيث يحتوي على مشاهد مخلة كما انه شهد ظهور الفنانة ناهد شريف عارية تمامًا، الأمر الذي جعله فيلمًا ممنوعًا من العرض في مصر وعدد كبير من الدول العربية.
ومن حين لآخر يتسائل البعض عن سر موافقة ناهد شريف على هذا الدور، وكيف تم إقناعها بالتعري تمامًا أمام الكاميرا.
حيث كشفت الناقدة السينمائية ماجدة خير الله، في أحد حواراتها الفنية عن السبب، قائلة: "بعد هزيمة 1967 أصاب الشلل استوديوهات ومعامل السينما المصرية وكانت الهجرة لذلك اضطرت ناهد لقبول هذه الادوار".
الجدير ذكره أنّ ناهد قد وصلت في أعمالها الفنية إلى قمة الجرأة، وقامت ببطولة الفيلم عام 1973 وتم تصويره في دولة الكويت وقد شاركها بطولته محسن سرحان وعزت العلايلي.
 

إقرأ ايضا

وزيرة التضامن

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

blobid1629589968161

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

31-08-21-265143134

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

أخبار متعلقة

5581573901608537613

شبه عُراة.. ميرهان حسين تثير الجدل بصورة جريئة مع بسمة بوسيل زوجة تامر حسني

a32575c8ef403995679b758c50584cbd

صورة رهف القنون قبل هروبها من الكويت تثير ضجة

720211620149543510832

مخلة وصادمة.. ننشر الصور التي حذفتها رهف القنون

5210540_1628600001

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

مايوه مثير وبطن منتفخ.. ميريام فارس تثير الجدل باستعراض حملها شبه عارية

Capture

أول فيديو من تشييع جثمان انتصار الشراح بالكويت