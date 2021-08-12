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صورة رهف القنون قبل هروبها من الكويت تثير ضجة

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صورة رهف القنون قبل هروبها من الكويت تثير ضجة

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رهف القنون
Native
الخميس، 12-08-2021 12:08 م

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الناشطة السعودية رهف القنون، قبل هروبها من الكويت، وذلك بعد إثارتها الجدل مؤخرًا بسبب نشرها صور جريئة وعارية لها بعد حصولها على حق اللجؤ في كندا.
اوتحظى رهف باهتمام الجمهور بعد أن أصبحت قصة هروبها من عائلتها التي كانت تقيم في الكويت سيرة على كل لسان. ولم تكتفِ رهف بالهرب من بلدها، بل خالفت عاداته وتقاليده وخلعت الحجاب، وصدمت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورها الجريئة منذ وصولها الى كندا، واضافة الى ذلك حملت من حبيبها من دون زواجهما، ثم تركت ابنتها معه وتخلت عنهما، حسب تصريحات حبيبها.
وتساءل المتابعون حول شكل رهف قبل هروبها من السعودية، فانتشرت صورة قديمة لها عندما كانت منتقبة وملتزمة بالملابس المحتشمة في إطلالاتها.

 

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