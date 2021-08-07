الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 01:00 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

الأرصاد الجوية تحذر من كارثة

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

تفاصيل واقعة دهس أم ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

أبويا عمل اللي ميتعملش.. فادي خفاجة لوالده: «أبوس جزمتك اتكلم»

ADS
 

أول فيديو من تشييع جثمان انتصار الشراح بالكويت

Capture
ا
Native
السبت، 07-08-2021 12:19 م
نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو من تشييع جثمان الممثلة الكويتية الراحلة انتصار الشراح في صباح يوم الجمعة في الكويت، وعلّقت على مقطع الفيديو: "لحظة توديع جثمان الراحلة الفنانه الغاليه انتصار الشراح الله يرحمها ادعولها".
وكان قد أعلن مازن التميمي زوج انتصار الشراح عن موعد دفن جثمانها، وذكر بتصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية أنها سوف تُوارى الثرى صبيحة يوم الجمعة، المقبل، في مقبرة الصليبخات في الكويت، وكذلك ذكر أن العزاء سيكون في المقبرة نفسها بعد الدفن أو عن طريق الهاتف، نظراً للظروف الحالية، ولاتباع الاحترازات اللازمة.
يُذكر أن انتصار الشراح تُوُفِّيَتْ عن عمر يناهز 59 عاماً في مستشفى وليستو في العاصمة البريطانية لندن، بعدما انتكست حالتها الصحية، وقد غادرت الكويت في 13 من شهر يوليو لاستكمال العلاج في لندن، بعد معاناتها لأشهر طوال ومكوثها في العناية المركزة بالمستشفى الأميري، إثر تعرُّضها لمضاعفات على خلفية خضوعها لعملية جراحية أجرتها لاستئصال تقرحات في المعدة، كما اشتكت أخيراً من مشاكل صحية في الكلى.
وقد ذكر زوجها أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة في لندن لرجوع الجثمان إلى الكويت.
 

إقرأ ايضا

947x500-mp5Nf

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

Capture

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

5210540_1628600001

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

أخبار متعلقة

Capture

بعد رحيلهما.. مشهد مبكي يجمع مشاري البلام وانتصار الشراح

31-07-21-5603-

وفاة الفنانة انتصار الشراح بعد صراع مع المرض

16684642371614880548

معز مسعود بريء..والد حلا شيحة يهاجمها:«مش هنفضل ساكتين على اللي بتعمليه ده»

روبي-1614765048-1

روبي تعلن شروط حضور حفلها في الساحل:«للمرتبطين فقط وممنوع الهوت شورت»

20201227073446590

مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد فنانة شهيرة

20190617020749749

قمر تصدم الجميع وتعلن عن حملها دون زواج: «قررت أكون سنجل مازر»