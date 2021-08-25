بعد ظهور دلتا في مصر.. الكويت:سنتخذ القرار المناسب

الأربعاء، 25-08-2021
07:19 م
مع إعلان مصر
عن اكتشاف أول إصابة بمتحور كورونا
«دلتا
بلس»، ذكر مصدر حكومي كويتي لصحيفة "القبس"، أن السلطات الصحية في الكويت
تتابع وترصد مؤشرات الوباء في مصر
والعديد من الدول، مشددا على أنه في حال تفاقم الوضع في مصر
، فإن الحكومة الكويت
ية ستتخذ القرار المناسب لمنع دخول هذا المتحور.
ورجح المصدر وضع الكويت
قريباً ضمن دول القائمة الخضراء في إجراءات السفر للعديد من الدول الأوروبية بعد أن وصلت الجهود في مكافحة كورونا
للهدف المرجو.
وبين المصدر أنه لا توجد أي مخاطبات بهذا الشأن بين الدول، لكن لكل دولة لجنة صحية تقيِّم أوضاع الدول بشكل يومي. وعليه، فإن هناك قراراً أوروبياً مرتقباً بشأن البلاد، لتخفيف شروط السفر وإجراءاته على المواطنين عند دخولهم للأراضي الأوروبية.
وقال المصدر إن الوضع الوبائي في الكويت
حاليا مطمئن، وبات في تحسن مستمر يوما بعد يوم، لكن هناك تحديات أو متغيرات لن تغفل عنها الحكومة، ولديها مساحة كافية لاتخاذ أي قرار، مقارنةً بالوقت السابق، نظراً إلى ما تحقق من نسبة التطعيم الكبيرة، التي باتت تلامس أبواب المناعة المجتمعية.