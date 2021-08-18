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مجلس الوزراء الكويتي يتخذ قرارًا بشأن مصر

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الكويت
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الأربعاء، 18-08-2021 09:53 م

أفادت جريدة النهار الكويتية  نقلا عن مصادرها الخاصة بأن مجلس الوزراء وافق على فتح الطيران المباشر إلى  مصر والهند ودول آسيوية أخرى.
وكان ‏الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم قال في وقت سابق إن مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً استثنائياً لمتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية، إضافة إلى مناقشة تقارير الجهات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.
وأفادت تقارير صحفية في الكويت، اليوم الأربعاء، أن وزير المالية خليفة حمادة، وضع استقالته تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء  الشيخ صباح الخالد.
ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، تأتي الاستقالة  بعد يومين فقط من إعلان مجلس الوزراء، جملة  اجراءات حكومية ترمي إلى خفض المصروفات وسد العجز.
وكان أبرز الإجراءات  تكليف مجلس الوزراء للهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية عن العاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار فما فوق.
 

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