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مدينة كويتية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم تليها آخرى سعودية

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الأربعاء، 04-08-2021 11:16 ص
نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن موقع "إلدورادو ويذر" المختص بالأحوال الجوية، المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة، الاثنين، على كوكب الأرض، والتي جاءت في صدارتها مدينة الجهراء الكويتية .
وبيًن الموقع، أن الجهراء سجلت درجة حرارة وصلت إلى 49.9 درجات، إلى جانب 7 مدن كويتية أخرى كانت من بين 15 مدينة هي الأعلى حرارة.
واحتل موقع مطار الملك فهد في مدينة الدمام السعودية، المركز الثاني في القائمة، حيث تم تسجيل درجة حرارة بلغت 49.8 درجات.
وشملت القائمة مدن الجهراء (الكويت) والدمام (السعودية) والصليبية (الكويت) والبصرة (العراق) والمطربة (منطقة المرصد الجوي في الكويت) والعبدلي (الكويت) والكويت (المطار) والوفرة (الكويت) والبصرة (المطار) وخانقين (العراق) والنويصيب (الكويت) وبلدة بدرة بمحافظة واسط العراقية والمزرعة التجريبية في الكويت.
 

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