مدينة كويتية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم تليها آخرى سعودية

الأربعاء، 04-08-2021
11:16 ص
نقلت صحيفة
البيان الإماراتية عن موقع "إلدورادو ويذر" المختص بالأحوال الجوية،
المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة، الاثنين، على كوكب الأرض، والتي جاءت في
صدارتها مدينة الجهراء الكويت
ية .
وبيًن الموقع،
أن الجهراء سجلت درجة حرارة وصلت إلى 49.9 درجات، إلى جانب 7 مدن كويتية أخرى كانت
من بين 15 مدينة هي الأعلى حرارة.
واحتل موقع مطار
الملك فهد في مدينة الدمام السعودية
، المركز الثاني في القائمة، حيث تم تسجيل درجة
حرارة بلغت 49.8 درجات.
وشملت القائمة
مدن الجهراء (الكويت
) والدمام (السعودية
) والصليبية (الكويت
) والبصرة (العراق)
والمطربة (منطقة المرصد الجوي في الكويت
) والعبدلي (الكويت
) والكويت
(المطار)
والوفرة (الكويت
) والبصرة (المطار) وخانقين (العراق) والنويصيب (الكويت
) وبلدة
بدرة بمحافظة واسط العراقية والمزرعة التجريبية في الكويت
.