السعودية تُشهّر بمقيم إماراتي وتكشف ما فعله

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الخميس، 23-01-2025 10:32 ص

 

شهّرت وزارة التجارة بالمقيم الإماراتي خالد كرامة عيسى الزبيدي ، صاحب مؤسسة خالد الزبيدي في محافظة جدة تختص في تجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بسبب حيازة وبيع والتصرف في منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس.

وتمكنت الفرق الرقابية للوزارة بمحافظة جدة من ضبط وحجز 5200 توصيلة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لدى المنشأة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بجدة متضمنًا غرامة مالية قدرها مائة ألف وثمانمائة ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم على نفقة المخالف.

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