السعودية تعدم 6 إيرانيين وتكشف ما فعلوه

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الخميس، 02-01-2025 10:53 ص

 

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بعدد من الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

 

 قال الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)، وقال تعالى: (وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ).

 

 وقال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

 

 أقدم كل من / جاسم محمد شعباني، و / عبدالرضا يونس تنقاسيري، و / خليل شهيد سامري، و / محمد جواد عبدالجليل، و / مهدي كنعان غانمي، و / حر محمد شعباني - إيرانيو الجنسية - على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة.

 

 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

 

 وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجناة / جاسم محمد شعباني و / عبدالرضا يونس تنقاسيري و / خليل شهيد سامري، و / محمد جواد عبدالجليل، و / مهدي كنعان غانمي، و / حر محمد شعباني - إيرانيو الجنسية - بالمنطقة الشرقية.

 

 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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