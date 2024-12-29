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السعودية تقيم حد الحرابة على رجل خطف فتاة قاصر وفعل الفاحشة بها

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السعودية تقيم حد الحرابة على رجل خطف فتاة قاصر وفعل الفاحشة بها

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الأحد، 29-12-2024 11:37 ص

 

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا بشأن تنفيذ حُكم حد الحرابة بجانِ في منطقة جازان، فيما يلي نصه:

 قال الله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).

 أقدم / بدر بن محاء بن محمد مقضبي مجرشي ـ سعودي الجنسية - على اختطاف فتاة قاصر، وفعل الفاحشة بها بالقوة.

 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، وأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعًا وهو من الاعتداء على الأنفس والأعراض ومن الإفساد في الأرض وإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بإقامة حد الحرابة بحق المذكور وأن يكون ذلك بقتله، وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني / بدر بن محاء بن محمد مقضبي مجرشي يوم السبت بتاريخ 27 / 6 / 1446 هـ الموافق 28 / 12 / 2024 م بمنطقة جازان.

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