إيران تستدعي السفير السعودي في طهران وتسلمه مذكرة شديدة اللهجة

استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفير السعودي في طهران وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ضد تنفيذ بلاده حكم الاعدام في حق 6 مواطنين إيرانيين على خلفية اتهامهم بتهريب المخدرات.

وعبر المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الايرانية كريمي شصتي، عن بالغ احتجاجه على خبر تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 سجناء إيرانيين في السعودية بتهمة تهريب المخدرات.

وقال: "هؤلاء الأشخاص، كانوا قد أدينوا قبل عدة سنوات من قبل القضاء السعودي بتهريب المخدرات، حيث بذلت الخارجية الايرانية طوال هذه الفترة جهودا مستديمة لتقديم الخدمات القنصلية إليهم وتخفيف العقوبة المحددة عنهم".

وأضاف أن "تنفيذ الاعدام في حقهم من دون إخطار مسبق للسفارة (الإيرانية)، شكل إجراء مرفوضا بامتياز وانتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك معاهدة العلاقات القنصلية".

كما أبلغ المسؤول بوزارة الخارجية الايراني، السفير السعودي في طهران، بأن "هذا الإجراء يتعارض تماما مع سير التعاون القضائي بين البلدين"، وأكد على ضرورة تقديم الإيضاح اللازم في هذا الخصوص.

وتقرر على خلفية ذلك، بأن يتوجه وفد قانوني وقنصلي من الخارجية الإيرانية إلى الرياض لمتابعة هذا الملف.