في ساحة مكة.. السعودية تعدم المصري أحمد فؤاد وتكشف السبب

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غف
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الأربعاء، 01-01-2025 01:00 م

 

أصدرت وزارة الداخلية، السعودية بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

أقدم / أحمد فؤاد السيد اللويزي ـ مصري الجنسية ـ على قتل / كونهلافي نامبيدات ـ هندي الجنسية ـ وذلك باستدراجه والركوب معه في سيارته، ومباغتته بضربه بأداةٍ حادة عدة ضربات في أنحاء متفرقة من جسده؛ مما أدى إلى وفاته، وسلب ماله.

 

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه، وقتله حدًا لقتله المجني عليه غيلةً على وجه الحيلة والخداع، وعلى وجه يأمن معه المجني عليه من غائلته، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل حدًا بالجاني / أحمد فؤاد اللويزي ـ مصري الجنسية ـ يوم الثلاثاء 30 / 6 / 1446هـ، الموافق 31 / 12 / 2024م، بمنطقة مكة المكرمة.

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