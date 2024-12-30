استدرج زوجته في غرفة بمنزل والدها بحجة التفاهم.. سعودي يرتكب جريمة بشعة

أصدرت وزارة الداخلية، السعودية بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / علي بن عيسى بن علي عسيري - سعودي الجنسية - على قتل زوجته / نوف بنت محمد بن عبدالله عسيري - سعودية الجنسية - وذلك بالحضور إليها في منزل والدها عازمًا على قتلها واستدراجها إلى إحدى الغرف بذريعة التفاهم معها وهي آمنة على نفسها وإطلاق النار عليها مما أدى إلى وفاتها.

وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله حدًا لقتله زوجته غيلة على وجه الحيلة والخداع، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني /علي بن عيسى بن علي عسيري - سعودي الجنسية - يوم الأحد 28 / 6 / 1446هـ الموافق 29 / 12 / 2024 م، بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل